Xavi come Klopp: via dal Barcellona! Ed esplode come dopo l’Inter

Settimana particolare a livello di calcio internazionale per gli allenatori: dopo Klopp anche Xavi annuncia l’addio a fine stagione. Lo fa a seguito di un’incredibile sconfitta del Barcellona, 3-5 contro il Villarreal, con uno sfogo che ricorda quello contro l’Inter.

L’ADDIO – Per la seconda volta Xavi lascia il Barcellona. Dopo quando aveva salutato da calciatore ora lo fa anche come allenatore, non subito ma al termine della stagione. Identico annuncio di Jurgen Klopp ieri. Xavi ha comunicato la sua intenzione al termine della partita di Liga contro il Villarreal, persa 3-5. Un match folle: sotto 0-2 fino a mezz’ora dalla fine, i catalani hanno ribaltato fino al 3-2 in undici minuti per poi subire il pari di Gonçalo Guedes all’84’. Nel recupero rigore per il Barcellona, poi revocato perché il fallo di mano di Santiago Comesana non c’era. Una decisione – giusta – che però ha fatto impazzire Xavi, che è andato a urlare più volte “vergogna” davanti alla telecamera. Ripetendo le lagne della scorsa stagione, quando pianse in un’infinità di circostanze pretendendo un rigore per presunto fallo di mano di Denzel Dumfries nel recupero di Inter-Barcellona di Champions League. E, dopo le lamentele, il Villarreal ha segnato al 99’ e 102’, con Xavi ora a -10 dalla vetta della Liga occupata dal Real Madrid.