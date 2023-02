A Xavi non passa più: «Oggi c’era un rigore netto! Già non dato con l’Inter»

Xavi continua a non accettare la sconfitta contro l’Inter di quattro mesi e mezzo fa, così come la retrocessione in Europa League. Dopo il 2-2 di oggi fra Barcellona e Manchester United, in conferenza stampa, il tecnico catalano si lamenta di nuovo per un rigore non dato.

NON GLI PASSA PIÙ – A Xavi vengono gli incubi quando si parla dell’Inter, tra la mancata remuntada del 2010 e l’eliminazione in autunno in Champions League. In conferenza stampa dopo il 2-2 col Manchester United, l’allenatore del Barcellona se la prende per un tocco di mano di Fred non giudicato punibile. Così Xavi: «È un rigore come una cattedrale, il secondo. Com’è che posso sentirmi? Già non ce ne hanno dato uno a Milano contro l’Inter in Champions League (quello chiesto su Denzel Dumfries allo scadere, ndr), oggi lo stesso. Non so cosa serva per poter fischiare un rigore così, è mano chiarissima. Il quarto ufficiale ha detto che hanno verificato e non lo era, ma mi sembra incredibile».