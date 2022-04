Il Volendam di Oristanio e Stankovic promosso in Eredivisie! Trionfo di un ex Inter

Il Volendam di Oristanio e Stankovic ce l’ha fatta: è promosso in Eredivisie con due giornate d’anticipo, dopo l’1-2 di stasera al Den Bosch. Un trionfo per la squadra guidata da un altro ex Inter.

SUCCESSO DECISIVO – Il Volendam l’anno prossimo giocherà in Eredivisie. La squadra di Gaetano Oristanio e Filip Stankovic, in prestito dall’Inter, stasera ha vinto 1-2 in casa del Den Bosch, trovando i tre punti determinanti per tenere a -7 il FC Eindhoven. In gol Josh Flint al 21’ e Robert Muhren al 30’, ininfluente la rete di Sebastiaan van Bakel ad accorciare le distanze al 77′. Stankovic ha giocato tutta la partita, Oristanio ha lasciato il posto al 78′ a Ibrahim El Kadiri. Nel Volendam è trionfo di casa Inter, perché l’allenatore è l’ex nerazzurro Wim Jonk.