Inter-Roma, senza Cristante Mourinho va col triplo cambio in formazione

Inter-Roma si giocherà domani alle ore 18. Per il ritorno al Meazza (dopo la Coppa Italia) Mourinho dovrebbe fare tre cambi di formazione rispetto a Napoli, vista l’assenza spuntata oggi di Cristante (vedi articolo).

TRE IN MENO – Per Inter-Roma non ci sono i convocati di José Mourinho, ma le assenze si possono conoscere lo stesso. Domani i giallorossi, oltre al lungodegente Leonardo Spinazzola comunque vicino al rientro, saranno privi degli squalificati Daniel Fuzato (secondo portiere) e Nicolò Zaniolo, oltre che dell’infortunato Bryan Cristante. Il problema fisico del centrocampista porta a rilanciare Jordan Veretout, peraltro più volte accostato all’Inter di recente. Al posto di Zaniolo torna titolare Henrikh Mkhitaryan, che lunedì a Napoli era partito dalla panchina per poi subentrare dopo l’intervallo. La terza modifica nella Roma rispetto all’ultima gara dovrebbe essere Marash Kumbulla al posto di Roger Ibanez, che ha causato il rigore del momentaneo 1-0 (poi è finita 1-1).

LE CERTEZZE – Mourinho, per il resto, si affiderà ai suoi “fedelissimi” per Inter-Roma. In porta non c’è nemmeno da dirlo, è Rui Patricio il titolare. Completano la difesa Gianluca Mancini e Chris Smalling, con Rick Karsdorp largo a destra (il modulo sarà 3-4-2-1) e Nicola Zalewski a sinistra. Quest’ultimo è favorito su Stephan El Shaarawy, che lunedì al Maradona ha segnato l’1-1 al 93′ e tutti i suoi tre gol in questa Serie Asono arrivati nei minuti di recupero. Con Veretout farà coppia Sérgio Oliveira, arrivato nel mercato di gennaio e subito ben ambientatosi in giallorossi. Il secondo trequartista sarà Lorenzo Pellegrini, nessun dubbio nemmeno sul centravanti visto che Tammy Abraham è intoccabile. Zero turnover per l’UEFA Europa Conference League (giovedì semifinale d’andata col Leicester City). Questa la probabile formazione di Mourinho per Inter-Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Sérgio Oliveira, Zalewski; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.