Visnadi: «Se la Juventus chiama Marotta ci pensa. Ma un altro nome logico»

Marotta anche oggi risulta fra i nomi che la Juventus valuta per rifare la dirigenza dopo le dimissioni del Consiglio d’Amministrazione uscente (vedi articolo). Il giornalista Visnadi, in collegamento su Radio Radio, non esclude che il dirigente possa lasciare l’Inter anche se non lo vede favorito.

ANCORA ATTESA – Alla Juventus, dopo che Andrea Agnelli e quasi tutti gli altri principali dirigenti si sono dimessi, c’è da capire come si risistemerà la società. Scenario che, per Gianni Visnadi, tocca (marginalmente) l’Inter: «Finché non viene insediato il nuovo Consiglio d’Amministrazione, a gennaio, è un po’ una lotteria. I nomi sono quelli: non si può pensare che la nuova Juventus rimanga con Federico Cherubini e Massimiliano Allegri. Quando ci sarà il gruppo dirigenziale rifaranno la Juventus, allora i nomi sono quelli. Il più facile da pensare è quello di Giuseppe Marotta, ha un contratto però appena firmato fino al 2025. I contratti si sciolgono, però lasciare l’Inter per la Juventus in questo momento… Se la richiesta sarà informale Marotta sicuramente ci penserà, la situazione dell’Inter non è l’ideale dal punto di vista societario e non si sa che cosa succederà nei prossimi mesi. Le due vicende potrebbero andare a braccetto, poi Giovanni Carnevali è un nome logico».