Juventus, interesse per Marotta reale, ma rimane il problema Cda – TS

Non si fermano le voci relative a un possibile ritorno di Marotta alla Juventus. Oltre però alla volontà dell’Ad nerazzurro di continuare la sua carriera all’Inter, c’è un problema legato al Cda

RUMORS – Beppe Marotta e il suggestivo ritorno alla Juventus. L’interesse dei bianconeri per l’Ad nerazzurro – vista anche la necessità di ricostruire un apparato dirigenziale quasi da 0 – è reale. Sussistono però dei problemi. Il più importante è l’eventuale esclusione di Marotta dal Cda. L’attuale dirigente dell‘Inter aveva lasciato i bianconeri da Ad. A gennaio, nella Juventus, il dirigente di Varese resterebbe fuori dal Cda nel caso in cui dovesse tornare. Per Marotta questo potrebbe rappresentare un passo indietro nella sua carriera. Il suo nome rimane comunque nella testa di John Elkann.

Fonte: TuttoSport – Stefano Lanzo