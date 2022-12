Napoli, Spalletti testa una sorpresa come ruolo. Prova anche contro l’Inter?

Il Napoli domani riprenderà gli allenamenti dopo il ritiro invernale in Turchia (vedi articolo). Spalletti, segnala Sky Sport, sta provando un nuovo ruolo che potrebbe vedersi anche contro l’Inter.

LA NOVITÀ – Il Napoli ha fatto un’ottima prima parte di stagione, staccando tutte le avversarie in classifica. Alla ripresa della Serie A, mercoledì 4 gennaio, affronterà l’Inter al Meazza e potrebbe presentarsi con una sorpresa. In questo ritiro invernale, segnala Massimo Ugolini a Sky Sport 24, Luciano Spalletti ha provato Giacomo Raspadori come mezzala. L’ex Sassuolo sarebbe un attaccante, ma è stato “reinventato” in un nuovo ruolo. Soluzione che potrebbe essere testata anche in futuro, con Inter-Napoli come primo appuntamento.