Vieri: «L’Inter deve crederci! Lautaro Martinez? Livello superiore adesso»

Vieri è intervenuto in collegamento con Supertele su DAZN. Parlando col giornalista Pardo, l’ex attaccante dell’Inter ha elogiato Lautaro Martinez e mantenuto una speranza per domenica.

ULTIMA CHANCE – Per Christian Vieri non è ancora chiuso il discorso Serie A per l’Inter: «Deve crederci, ci mancherebbe. L’ha detto Simone Inzaghi: lui con la Lazio era due punti dietro, la Juventus ha perso a Perugia e ha vinto lo scudetto. La palla è tonda e può succedere di tutto. Lautaro Martinez? Io dico una cosa: fare gol è sempre difficile in tutti i campionati. Io la penso così e ne sono convinto, ho giocato in tre campionati ed è sempre difficile fare gol. Quest’anno ha dimostrato di essere a un livello superiore rispetto agli altri anni: le qualità che ha le ha dimostrate in maniera continua, ha fatto venticinque gol. Giocare a San Siro e giocare nell’Inter è tanta roba, è difficile fare gol perché hai tanta pressione ma Lautaro Martinez sta dimostrando di essere in un grande momento della sua carriera».