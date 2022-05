Lautaro Martinez da record, per l’Inter è incedibile (ma fissa il prezzo) – CdS

Lautaro Martinez in questa stagione ha raggiunto il record di gol in campionato segnando ben ventuno gol, venticinque stagionali. Per l’Inter è incedibile ma se dovesse essere ‘costretta’ a sacrificarlo, secondo il Corriere dello Sport è stato fissato il prezzo.

INCEDIBILE – Lautaro Martinez contro la Sampdoria vuole giocare e segnare ancora. Ha raccolto l’eredità di Lukaku, ma, a meno di un miracolo, non riuscirà a consegnare all’Inter lo scudetto della seconda stella. Appuntamento rimandato al prossimo anno? Il Toro lo spera anche se in mezzo c’è un’estate di mercato che in casa nerazzurra sarà preludio di almeno una cessione importante. In viale della Liberazione non considerano l’argentino incedibile, ma se dovranno sacrificarlo, lo faranno solo per una proposta tra i 70 e gli 80 milioni. Dalla sede nerazzurra assicurano che non sono arrivate proposte, mentre l’entourage del calciatore qualche manifestazione d’interesse l’ha ricevuta. L’Atletico Madrid nega qualsiasi approccio. Nell’elenco delle squadre interessate sembrerebbe esserci anche il Chelsea. L’argentino a Milano sta bene e non pensa ad andarsene. Neppure Inzaghi vuole che faccia le valige, ma conosce la situazione del club.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.