Biasin: «Scudetto? L’Inter non l’ha perso a Bologna ma da un’altra parte»

È opinione comune che l’Inter stia perdendo il campionato per il tracollo di Bologna del 27 aprile. Biasin, ospite di Supertele su DAZN, trova invece un altro momento in cui sono stati buttati punti.

ULTIMA SPERANZA – Fabrizio Biasin commenta quanto fatto dall’Inter a Cagliari: «Io la partita come quella di domenica sera non me l’aspettavo, sinceramente. Dopo quello che era successo a San Siro pensavo che i centoventi minuti all’Olimpico e la partita col Milan condizionassero, invece l’Inter ha giocato veramente bene. Campionato perso a Bologna? L’ha perso da un’altra parte lo scudetto: quando non ha avuto tre partite Marcelo Brozovic sconfitta col Sassuolo e due pareggi. Lì non ha avuto quell’alternativa che potesse sopperire all’assenza».