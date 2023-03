Veron e Djorkaeff, qualità al potere: l’Inter celebra i due fantasisti!

Juan Sebastian Veron e Youri Djorkaeff sono nati entrambi il 9 marzo, esattamente come l’Inter. Che, tramite il sito ufficiale, celebra i due fantasisti del passato.

TANTI AUGURI! – Il 9 marzo 1908, a Milano, nasce l’Inter. Sessant’anni dopo, a Lione, nasce Youri Djorkaeff. E altri sette anni dopo, a La Plata, nasce Juan Sebastian Veron. Salendo a novantaquattro anni, troviamo pure Kristjan Asllani. Ma rimanendo ai due fantasisti del passato, l’Inter celebra così il loro compleanno: “Quel gol pazzesco contro la Roma è per sempre nella memoria di tutti i tifosi nerazzurri. Youri Djorkaeff è rimasto nel cuore dei tifosi per le sue giocate, per la sua tecnica sopraffina e per i suoi gol che in tre stagioni in nerazzurro sono stati 39, 127 invece le presenze. L’ex centrocampista francese compie oggi 55 anni. Sono invece 48 gli anni che festeggia oggi Juan Sebastian Veron. Due stagioni in nerazzurro tra il 2004 e il 2006, condite da 74 presenze, 4 reti e giocate di talento con le quali ha contribuito in maniera determinante alla conquista di 1 Scudetto, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana, con il gol segnato ai supplementari della sfida in casa della Juventus. Juan Sebastian Veron ha deliziato i tifosi nerazzurri unendo giocate di alta classe a dinamismo e concretezza. Un centrocampista totale e completo. Da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi interisti tanti auguri a Youri Djorkaeff e Juan Sebastian Veron!”.

Fonte: inter.it

