Asllani con l’Inter nel destino: gli auguri del club al giovane talento

Kristjan Asllani nasce il 9 marzo 2002, e oggi compie 21 anni. Nello stesso giorno in cui l’Inter celebra i 115 anni della sua gloriosa storia. Un segno del destino per il giovane talento nerazzurro.

STESSO COMPLEANNO – Oggi, nel giorno in cui l’Inter festeggia 115 anni di storia, Kristjan Asllani compie 21 anni. Al primo anno in nerazzurro, il giovane albanese sta trovando poco spazio. E, soprattutto nelle ultime settimane, sembra ai margini delle rotazioni di Simone Inzaghi. Tuttavia il suo talento è fuori discussione, come dimostra anche l’investimento fatto in estate. Questo il messaggio del club per celebrare il suo 21esimo compleanno: “Tanti auguri a Kristjan Asllani! Oggi il centrocampista nerazzurro compie 21 anni. Arrivato all’Inter nell’estate 2022, Asllani festeggia il suo primo compleanno da giocatore interista. Con la maglia nerazzurra ha conquistato la Supercoppa Italiana, nel match giocato contro il Milan a Riyadh. In questa stagione il numero 14 ha collezionato 20 presenze tra Campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa. Al centrocampista dell’Inter i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi!”.

Fonte: inter.it

