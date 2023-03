Milito: «Inter, non una brutta stagione! Nessun limite in Champions League»

Diego Milito in una lunga intervista concessa al collega Giorgio Burreddu questa mattina sul Corriere dello Sport, ha parlato della lotta scudetto con l’Inter seconda e la straordinaria stagione di Lautaro Martinez. Poi un parere anche riguardo il suo ex compagno di squadra Thiago Motta.

LA STAGIONE – Diego Milito ha espresso la sua opinione riguardo il campionato di Serie A e in particolare la stagione dell’Inter: «Campionato finito? Nel calcio ho visto tutto e il contrario di tutto. Certo quei punti sono tanti. Non sarà facile per le altre. Sicuro. E poi il Napoli ha fatto vedere di essere molto affidabile. L’Inter è seconda in classifica, in semifinale di Coppa Italia, si sta giocando i quarti di Champions: la stagione dell’Inter non è da buttare. Certo, l’Inter deve puntare sempre a vincere. Ma in A sono più i meriti del Napoli che il demerito di altre squadre. Qualche punto per strada l’Inter l’ha lasciato, e magari non doveva. Ma non mi sembra affatto una brutta stagione. Nessun limite in Champions League. Dopo il Porto, con un quarto di finale può succedere tutto. Lautaro Martinez? I numeri parlano per lui. Dopo il Mondiale ha sentito una carica incredibile e l’ha trasmessa agli altri, è diventato più leader».

EX COMPAGNO – Milito parla in particolare del Bologna allenato dal suo ex compagno Thiago Motta: «L’ho sempre saputo che Thiago è un uomo molto intelligente. Lo era anche da giocatore, in campo vedeva tutto prima, sapeva cosa dire e cosa fare. Le sue squadre hanno queste caratteristiche. A lui mi lega sempre un grande affetto perché è un ragazzo straordinario. Abbiamo passato grandi momenti all’Inter, ma anche prima al Genoa. Arnautovic? È un ottimo giocatore, ma le situazioni le devi gestire sempre. Era un ragazzo straordinario, divertente. All’Inter è arrivato molto giovane, aveva bisogno di tempo».

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Burreddu

