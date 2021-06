Di Inter-Juventus del 2018, stavolta in relazione all’espulsione di Vecino, torna a occuparsene il programma di Italia 1 “Le Iene”. Dopo l’anticipazione di stamattina (vedi articolo) stasera è andato in onda il servizio integrale, contenente anche alcune parole dell’arbitro Valeri, quel giorno al VAR.

NUOVO CASO – Tre anni dopo si continua a discutere di Inter-Juventus del 28 aprile 2018, per le tante stranezze. Come noto, il video della mancata seconda ammonizione di Miralem Pjanic è senza audio (vedi articolo). E quando è stata fatta una ricostruzione è emersa una verità diversa da quella dichiarata dagli arbitri, che affermavano come si controllasse il giocatore ammonito (Danilo D’Ambrosio, per proteste) per evitare scambi d’identità. La trasmissione di Italia 1 “Le Iene”, in un servizio di Filippo Roma, ha intercettato Paolo Valeri che quella sera era al VAR. Stavolta incentrandosi sulle mancanze nell’espulsione di Matias Vecino (vedi articolo). Dall’arbitro poca collaborazione: «C’è un’inchiesta della magistratura, stanno parlando. Io non posso rilasciare dichiarazioni. Non ho nulla da dire, quello che dovevo dichiarare l’ho fatto agli inquirenti della Questura di Bologna. Non le rispondo, mi dispiace: non ho nulla da dichiarare», ha detto Valeri.