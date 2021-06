Di Marzio: «Conte all’Inter voleva step in più. Via? Situazione psicologica»

Conte due settimane fa ha lasciato l’Inter, a pochi giorni dalla vittoria dello scudetto. Gianluca Di Marzio, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, spiega i motivi dell’addio.

LA SPIEGAZIONE – Gianluca Di Marzio racconta i retroscena: «Antonio Conte sicuramente voleva uno step in più, cercare di migliorare. Non accettava questa politica di ridimensionamento obbligata dell’Inter, sacrificare uno degli intoccabili che sia Achraf Hakimi o Lautaro Martinez. Avrebbe voluto tenere tutti, non chiedeva di prendere N’Golo Kanté ma almeno tenere quelli forti e aggiungere qualche ritocco. La società gli ha fatto capire che non era possibile e a quel punto Conte ha deciso di non rimanere. Anche per non sentirsi in una situazione psicologica non adeguata al suo modo di vivere».