Inter-Juventus del 2018 è tornata alla ribalta la settimana scorsa, dopo le rivelazioni della trasmissione di Italia 1 “Le Iene” (vedi articolo). Domani ci saranno ulteriori novità, sempre riguardanti arbitri e VAR, stavolta sull’espulsione a Vecino.

NUOVO CASO – Domani il programma di Italia 1 “Le Iene” tornerà a occuparsi di Inter-Juventus del 28 aprile 2018. Nelle anticipazioni ufficializzate in serata si rilancia il tema dell’arbitraggio di Daniele Orsato e dei suoi rapporti col VAR. Stavolta, però, non si tratta della mancata seconda ammonizione a Miralem Pjanic su Rafinha. “Le novità si concentrano su uno degli episodi da VAR archiviati e trasmessi alla Procura Federale, che presenta anomalie di cui sembra non essersi accorto nessuno prima d’ora. Si tratta dell’episodio relativo al fallo di Matias Vecino su Mario Mandzukic“, annuncia il programma. Lì il centrocampista dell’Inter era stato ammonito, con il VAR che poi aveva portato Orsato a cambiare la decisione in rosso diretto.