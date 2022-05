Turrini: «Lukaku e Dybala, ho fiducia in Marotta. Proprietà? Io nostalgico»

Leo Turrini, giornalista italiano e noto tifoso dell’Inter, intervenuto sulle frequenze di Tutti Convocati, ha parlato delle possibili mosse di mercato dei nerazzurri (su tutti Lukaku e Dybala). Poi ha parlato della questione nuovi proprietari del Milan.

IL MERCATO – Leo Turrini dice la sua riguardo le prossime mosse di mercato dell’Inter: «Milan nuova proprietà? Io sono un vecchio nostalgico e rimango sempre legato all’epoca dei presidenti italiani che facevano il tifo per la propria squadra sin da quando erano bambini. Cinesi dell’Inter? Io ho moltissima fiducia in Giuseppe Marotta, sul mercato Romelu Lukaku sembrerebbe essersi pentito. Via Bastoni e Lautaro Martinez? Io non lo so, credo purtroppo in quello che tutti dicono, cioè che l’Inter avrà la necessità di vendere un top player per il discorso della sostenibilità. Se fosse per me non venderei mai nessuno da tifoso».