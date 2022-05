Pedullà: «L’Inter aspetta Mkhitaryan, no via libera. Mourinho in pressing»

L’Inter è in attesa di Mkhitaryan con l’incontro tra la Roma e i suoi rappresentanti. Serve ancora una certa attesa anche per ‘colpa’ di José Mourinho. Le parole di Pedullà

PRUDENZA − Si attende il via libera legato al passaggio di Mkhitaryan all’Inter. Oggi l’incontro con il club giallorosso (vedi articolo) per capire il da farsi. Alfredo Pedullà, tramite un post su Twitter, ha aggiornato sulla situazione dell’armeno: «L’Inter aspetta Mkhitaryan, ma ancora non c’è il via libera. Il giocatore ha scelto, tuttavia la Roma – smentite a parte – può rilanciare (Mourinho in pressing) e alla fine dovrà essere l’armeno a ribadire la sua scelta. Fino a quel momento pazienza e prudenza».