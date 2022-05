Biscardi: «Inter, con Lukaku-Dybala per Vidal-Sanchez migliori e risparmi!»

Maurizio Biscardi, in collegamento su Tmw radio, ha parlato della questione Lukaku e Dybala all’Inter. Il giornalista analizza l’ipotesi di mercato con Vidal e Sanchez

SWITCH MERCATO − Biscardi analizza la situazione legata a Dybala e Lukaku: «Se tu dai via a Perisic con ingaggio 5 milioni, quasi 9 milioni di euro di Sanchez e 7,5 Vidal prendendo Dybala e Lukaku alle cifre di cui si parla hai risparmiato quel famoso 15% che la società ti richiede. Se cedi Vidal e Sanchez e prendi Dybala e Lukaku, hai migliorato sensibilmente e la sostenibilità non esiste in questo caso. Nel caso di Lukaku il discorso non è economico perché arriverebbe a zero e con ingaggio di 7 milioni. Perché Lukaku costerebbe meno di Vidal, se Marotta riuscisse nel capolavoro ci sarebbe da fargli un monumento».