Tardelli: «Inter un po’ sfortunata. Non è solo colpa di Inzaghi»

Marco Tardelli associa all’Inter di Simone Inzaghi un po’ di sfortuna, ma non c’è solo quella per l’ex calciatore che si esprime così a 90° minuto su Rai 2.

SFORTUNA – L’Inter ha perso ancora in campionato, l’undicesima volta in questa stagione. Marco Tardelli ne ha parlato in questo modo a 90° minuto su Rai 2: «In casa ha un po’ di sfortuna l’Inter, ma non è solo questa. Attenzione, nelle occasioni avute da Lukaku solitamente era più forte fisicamente e determinante, lo stesso Lautaro è in grande difficoltà ed era partito bene. Mi sembra chiaro che non sia colpa solo di Inzaghi».