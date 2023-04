Adani: «Passi falsi per Inter, Milan e Napoli! Champions League pesa»

Daniele “Lele” Adani, ospite della trasmissione “90° Minuto” in onda su Rai 2, ha parlato del momento dell’Inter, sempre più in crisi di risultati in Serie A dopo lo 0-1 di San Siro col Monza

PESO – Questa l’analisi di Adani: «Napoli, Milan ed Inter sono le tre squadre che fanno la Champions League. La Coppa ha pesato nelle scelte, nei risultati, nelle prestazioni. Gli allenatori hanno dovuto cambiare ed hanno lasciato punti. Passi falsi per tutte, soprattutto l’Inter che continua a perdere. Si ripresenteranno in Champions League con l’umore non a mille».