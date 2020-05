Tagliavento su Orsato in Inter-Juventus: “Un arbitro non...

Tagliavento su Orsato in Inter-Juventus: “Un arbitro non può sbagliare?”

Tagliavento – intervenuto ai microfoni di “Radio Punto Nuovo” – parla del famoso errore di Orsato in Inter-Juventus del 2018. L’ex arbitro difende l’operato del collega. Di seguito le sue dichiarazioni

SBAGLIANO TUTTI – Paolo Tagliavento parla del famoso errore di Daniele Orsato che in Inter-Juventus del 2018 sollevò un polverone, non ancora sopito (vedi articolo). L’ex arbitro difende l’operato del collega: «L’errore di Orsato in Inter-Juventus? Nel calcio sbagliano gli allenatori e i calciatori. Perché un arbitro non può? A volte quando l’episodio viene osservato troppo da vicino può sfuggire qualcosa. Daniele è sempre stato lineare nelle partite importanti».