Supercoppa Italiana, nuovo formato! Final 4 e non solo: le novità – SM

La Supercoppa Italiana cambia format. La Lega Serie A ha deciso di modificare il format della competizione: previste le Final Four. Tutte le novità

FORMAT – La Supercoppa Italiana cambia format. A partire dalla prossima stagione, la competizione si giocherà con la formula della Final Four, così come avviene in Spagna. A deciderlo la Lega di Serie A. Ad accedere alla competizione sarà la squadra vincitrice dello scudetto, la seconda classificata in campionato, la vincitrice della Coppa Italia e l’altra finalista. In caso di “sovrapposizione” delle squadre si andrà a scalare. La Lega, inoltre, ha accettato l’offerta formulata dall’Arabia Saudita che ospiterà il torneo per almeno 4 edizioni nei prossimi sei anni.

Fonte: SportMediaset.it