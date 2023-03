Orlando: «Inzaghi non ha in mano lo spogliatoio! Le liti…»

Massimo Orlando, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato così dell’Inter e della posizione di Simone Inzaghi dopo la sconfitta con lo Spezia

SPOGLIATOIO – Questa l’opinione di Orlando: «Inzaghi? Credo che abbia creato un ambiente poco simpatico all’interno dello spogliatoio. La sensazione è che non lo abbia in mano, poi magari mi smentisce come è successo col Barcellona. Ma lì i calciatori si ricompattano e giocano per l’importanza della gara. Ma la situazione che abbiamo visto in campo, le continue liti fra i calciatori, lui non è stato col pugno di ferro».