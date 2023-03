Gosens lascia un vuoto, Dimarco chiamato agli straordinari

Proprio quando l’Inter era riuscita a recuperare Federico Dimarco dall’ultimo infortunio subito, è arrivata la notizia dell’infortunio di Robin Gosens (vedi articolo). L’assenza del tedesco lascia un vuoto sulla fascia sinistra.

STRAORDINARI – Dovrà stringere i denti Federico Dimarco, che non potrà avere un graduale rientro in campo dopo l’infortunio. Il problema fisico riscontrato da Robin Gosens, infatti, lascia un vuoto sulla fascia sinistra, costringendo proprio il nazionale italiano agli straordinari. Un vero peccato, proprio ora che il tedesco sembrava aver imboccato il percorso per recuperare la condizione dei tempi migliori. Ma anche una tegola per Simone Inzaghi, che andrà a giocarsi la partita più importante della stagione con un solo esterno sinistro. La speranza è che Dimarco riesca a tenere duro per tutti i novanta minuti di gioco (più eventuali supplementari) della sfida contro il Porto. Oltre a mantenere la brillantezza fisica anche per la prossima importante sfida di campionato con la Juventus. In attesa del ritorno di Robin Gosens per coprire la fascia sinistra.