Stramaccioni: «Le italiane non hanno fatto mercato, ma risultati ottimi»

Andrea Stramaccioni ha parlato a Tutti Convocati, sulle frequenze di Radio 24, delle italiane in Europa, che senza mercato hanno fatto comunque bene.

MERCATO – Andrea Stramaccioni ha parlato delle italiane in Europa dopo gli ottimi risultati di questa settimana: «Da italiano all’estero dico che il nostro calcio viene auto bistrattato. Ci considerano meglio da fuori rispetto a come ci consideriamo noi. Abbiamo commentato una finestra di mercato invernale come la peggiore degli ultimi anni. testimonianza di una situazione economica difficile. Però facciamo questi risultati. Vedo squadre che le italiane affronteranno che hanno fatto 3 o 4 giocatori a gennaio. Le nostre non hanno fatto mercato eppure abbiamo fatto questi risultati qui».