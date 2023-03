Stop alla ‘Cattedrale’? Inter e Milan valutano due impianti separati − TS

La vicenda del nuovo stadio di Inter e Milan si infittisce sempre di più. Dall’incontro delle scorse ore organizzato dal sindaco Giuseppe Sala con i due club è emersa l’opzione della creazione di due stadi separati in zone differenti. Come riporta Tuttosport, i rossoneri stanno valutando l’acquisto dei terreni dell’ippodromo in zona San Siro. I nerazzurri invece sono in trattativa per degli appezzamenti nella cintura metropolitana di Milano.

STRADE DIVERSE − Si complica la vicenda relativa la nuovo stadio di Inter e Milan. Nelle scorse ore c’è stato un’incontro voluto dal sindaco di Milano Giuseppe Sala con i due club. Il vertice aveva come scopo principale quello di capire se c’era ancora la volontà di andare avanti con il progetto della Cattedrale. Progetto che da ambo i lati del naviglio non è ancora stato accantonato. L’AD dei nerazzurri Alessandro Antonello ha però dichiarato che i rossoneri hanno chiesto tre settimane per concludere un possibile acquisto dei terreni in zona La Maura dove sorge il vecchio Ippodromo di San Siro. L’Inter non sta a guardare ed è già in trattativa per dei lotti in un comune sul perimetro dell’area metropolitana di Milano. La società non ha però potuto comunicare il nome della suddetta area. Il motivo è legato a una clausola di riservatezza a cui il club ha aderito. Come riportato da Tuttosport uno dei puti visionati potrebbe essere quello di Porta di Mare a San Donato Milanese. Non ci sono però conferme in merito.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi