Inter, attacco cercasi: in Serie A tutto sulle spalle di Lautaro Martinez

L’Inter ha un problema in attacco. I numeri del 2023 parlano chiaro: Lautaro Martinez sta trascinando i suoi compagni, ma non può fare tutto da solo.

PROBLEMA DI CONVERSIONE – Se l’Inter si dimostra puntualmente incapace di vincere certe partite è anche per l’incapacità di convertire in gol, o a volte anche solo in occasioni vere e proprie, la mole di gioco prodotta. Sampdoria-Inter resta uno dei massimi esempi con i venticinque tiri all’attivo senza gol, ma soprattutto senza nessuna conclusione pericolosa arrivata da dentro l’area. Tutto questo mette responsabilità in particolare su una categoria di giocatori. Gli attaccanti.

ATTACCANTI IMPUTATI – Proprio le punte infatti sono gli elementi che, più di tutti, hanno la responsabilità di finalizzare il gioco. E andando a vedere i numeri nel 2023 è evidente che in casa Inter ci sia un problema. Il reparto offensivo nerazzurro è composto da quattro elementi. In totale da gennaio hanno prodotto otto gol. Di cui sei segnati da Lautaro Martinez. Il vero trascinatore del reparto. E gli altri?

DUE GOL IN TRE – Dzeko ha all’attivo una rete, alla prima del nuovo anno contro il Napoli, su nove presenze totali di cui sei da titolare. Lukaku altrettanto, con l’Udinese su rigore, in otto presenze di cui quattro da titolare. Correa sta a zero, in quattro presenze di cui una da titolare. Un rendimento evidentemente insufficiente. Un problema per tutta l’Inter.