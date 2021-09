Stadi, aumento della capienza? Governo attende: la situazione

Il Governo conferma quanto stabilito. Non cambia quindi la capienza negli impianti italiani così come le norme da seguire all’interno per contrastare l’emergenza Covid-19. Ecco le ultime soprattutto sui possibili sviluppi futuri

SITUAZIONE – Niente aumento della capienza degli stadi al 75% in “zona bianca”. Questa la decisione presa dal Governo italiano oggi. Possibili novità potrebbero però arrivare il primo ottobre, dopo che sarà stata analizzato l’impatto della riapertura delle scuole. Confermato quindi al momento l’obbligo del Green Pass e della mascherina per accedere agli impianti all’aperto con capienza al 50%.