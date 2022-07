Sogliano: «Lukaku, la scelta del Chelsea non ha senso. Dybala fenomeno»

Sean Sogliano, ex dirigente sportivo del Palermo, ha parlato dagli studi di Sportitalia mercato su Lukaku e il suo clamoroso ritorno all’Inter. Poi qualche considerazione anche su Dybala

OPERAZIONE − Sogliano commenta il ritorno di Lukaku all’Inter con una critica al Chelsea: «Di Romelu Lukaku ci ricordiamo il campionato che ha fatto 2 anni fa ed è stato strepitoso. Sembrava immarcabile, in Inghilterra al Chelsea ha avuto alcune difficoltà anche perché i difensori sapevano come marcarlo. Onestamente sull’operazione non so dare un giudizio. La scelta del Chelsea è veramente poco logica. Non puoi pagare così tanto un giocatore e poi darlo in prestito».

CENTRAVANTI − Sogliano si concentra anche su Dybala: «Paulo Dybala è arrivato in Italia con me grazie a Gustavo Mascardi che me lo segnalò in Serie B argentina. Mi chiamò e mi disse che c’era un fenomeno. Lui giocava centravanti, poi dopo ha cambiato tanti ruoli come a Palermo. Vasquez giocava dietro di lui. Per me è comunque un centravanti, deve stare vicino alla porta». Sogliano è stato il primo direttore sportivo italiano della Joya ai tempi del Palermo.