Barzaghi: «Marotta, sorriso al coro su Dybala. Dal tifo Inter altra richiesta»

Nel corso della serata evento di presentazione della nuova maglia dell’Inter i tifosi hanno chiesto a gran voce a Marotta di portare Dybala (vedi articolo). Barzaghi, in collegamento per Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, rivela la reazione dell’AD Sport.

LA PARTICOLARITÀ – Stasera evento Nike di presentazione della nuova maglia dell’Inter. Matteo Barzaghi fa notare alcuni punti salienti: «È stato un tardo pomeriggio importante, perché tanti tifosi hanno potuto salutare molti giocatori dell’Inter. C’è stato questo momento in cui tutti quanti, quando hanno visto i dirigenti, hanno intonato il coro “Marotta portaci Dybala”. È stato un momento anche simpatico, perché si è creato un bel feeling fra la società e l’ambiente. Come ha reagito Giuseppe Marotta? Sorrideva, era con Piero Ausilio e Dario Baccin che sorridevano su questa cosa. I tifosi hanno fatto anche un’altra richiesta: “Skriniar non si vende” (vedi articolo)».