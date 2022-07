VIDEO IN – I tifosi dell’Inter vogliono Dybala: coro eloquente lanciato a Marotta

I tifosi dell’Inter chiedono Dybala: la richiesta è arrivata direttamente a Marotta, in occasione della presentazione della nuova maglia (vedi articolo). Ecco il video fatto dal nostro inviato in piazza Gae Aulenti a Milano, Roberto Balestracci.

RICHIESTA PRECISA – Il nome che i tifosi dell’Inter vogliono in entrata è solo uno: Paulo Dybala. L’argentino è da due settimane esatte svincolato, dopo la scadenza del contratto con la Juventus, e non si sa ancora dove andrà (vedi articolo). Per i sostenitori nerazzurri, o almeno quelli che hanno riempito piazza Gae Aulenti a Milano per l’evento Nike di presentazione della nuova maglia, dovrebbe però firmare subito. «Marotta portaci Dybala», il coro abbastanza eloquente all’indirizzo dell’Amministratore Delegato, presente alla serata. Oltre all’argentino l’altra richiesta è quella di mantenere Milan Skriniar in rosa (vedi articolo).

Questo il video con la richiesta dei tifosi dell’Inter a Marotta su Dybala, fatto dal nostro inviato Roberto Balestracci.