Scariolo: «Ad Atlético Madrid-Inter ci sarò! Inzaghi, che sensazioni»

Scariolo, commissario tecnico della Spagna di basket, è un grande tifoso dell’Inter e lo farà anche nella nazione dove lavora: fra due settimane contro l’Atlético Madrid. Intanto stasera è al Meazza per la partita contro l’Atalanta e ha parlato a Inter TV.

DAL BASKET AL CALCIO – Sergio Scariolo si esprime su Inter-Atalanta: «Sarà una bella partita. Peraltro da parecchio tempo tutte quelle dell’Inter sono piacevoli, al di là del tifo: speriamo sia un’altra di questa serie molto lunga. A Madrid? Ci sarò senz’altro! All’andata l’ho vista bene come tutti, col pizzico di rammarico alla fine di non aver trovato il premio che avremmo meritato. Però un atteggiamento in campo di livello internazionale. Lautaro Martinez? Un centravanti deve fare gol, ma è frutto del lavoro di tutta la squadra. È stato eccellente nel finalizzare tantissime occasioni create: la differenza rispetto all’anno scorso può essere questa, che la percentuale dei gol sulle occasioni create è superiore. L’anno scorso si diceva che avevamo creato tanto e concretizzato poco. Può entrare nella ristrettissima categoria dei giocatori franchigia, che certificano un’epoca speriamo vincente. A ventisei anni è sorprendente non solo nei gol che fa, ma anche nelle sensazioni e nel body language in campo. Sotto tanti punti di vista mi sembra una leadership molto importante e molto utile per la squadra e l’allenatore».

IL TECNICO – Scariolo sul suo collega Simone Inzaghi: «Si è creata grande sintonia con la società, nel gestire un budget che è importante ma non straordinario nella maniera migliore. Ha compreso le esigenze, mettendosi con grande umiltà e intelligenza a disposizione del compito principale di un allenatore: ricevere il materiale umano che la società mette a disposizione per crare un gruppo. Le sensazioni che il gruppo emette sono ottime, anche per la bravura di Inzaghi e del suo staff nel gestirlo».