Pazzini: «Inter campionato a parte! Oggi Arnautovic e non Sanchez, vi spiego»

Pazzini prima di Inter-Atalanta dagli studi di DAZN ha espresso la sua opinione riguardo l’andamento dei nerazzurri in campionato e la scelta oggi di far giocare Marko Arnautovic e non Alexis Sanchez.

RECUPERO – Giampaolo Pazzini ha parlato dell’Inter prima in classifica e delle scelte di formazione oggi contro l’Atalanta: «L’Inter sta facendo un campionato a parte con una continuità a parte. È prima in tutte le statistiche e anche nel gioco espresso in campo. Con questa giornata di campionato andare a +12 significherebbe mettere un mattone pesante. Questa sera Inzaghi ha optato per dare più fisicità in attacco e aiutare Lautaro Martinez, questa è una partita più per Arnautovic e non Sanchez che invece c’era a Lecce, in una partita magari con più spazi. L’Inter ha fatto almeno quattro gol nelle ultime tre partite, me è il modo come vince anche senza i titolari. Questo vuol dire che c’è dietro un grande lavoro».