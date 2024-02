Percassi: «Felici di giocare queste partite! Scamacca voluto da tutti»

Percassi ha parlato da San Siro dove alle ore 20.45 andrà in scena Inter-Atalanta, recupero della ventunesima giornata di Serie A. Ecco quanto dichiarato a DAZN prima del fischio d’inizio

INVESTIMENTI – Luca Percassi è intervenuto così prima di Inter-Atalanta: «Diciamo che le partite che arrivano sono partite importantissime ma siamo contenti di poterle giocare, vuol dire che il lavoro fatto finora è un motivo di orgoglio. Entriamo nella parte finale del campionato e davanti abbiamo tre mesi molto belli con grandi partite che ci aspettano. Noi sappiamo bene da dove veniamo, qual è la nostra realtà e quindi essere protagonisti in tre competizioni deve essere motivo di grande orgoglio. Ovvio che la stagione è ancora moto lunga ma vivere stagioni così è un sogno per qualsiasi tifoso atalantino, non dobbiamo perdere di vista quella che è la nostra realtà. Scamacca? Diciamo che è stato voluto fortemente da tutti, è un ragazzo su cui ci sono sempre grandi aspettative, dobbiamo avere la pazienza di saper attendere momenti in cui bisogna appunto aspettarlo. Però ha grandissime doti, l’Atalanta ha fatto un investimento importante e siamo contentissimi che sia con noi. Dal punto di vista comportamentale è un ragazzo bravissimo e sono valori che sicuramente ci daranno soddisfazioni. Siamo molto concentrati su ciò che stiamo facendo, io posso solo ringraziare sia mio papà che Pagliuca che ci mettono nelle condizioni ideali per lavorare e anche rifiutare offerte importanti. Vuol dire che c’è un progetto sportivo e Koopmeiners per noi è imprescindibile, in futuro vedremo».