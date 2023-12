Sanchez, terzo compleanno all’Inter! Il regalo è da posticipare

Buon compleanno ad Alexis Sanchez, che oggi spegne 35 candeline. Per l’attaccante si tratta del terzo compleanno festeggiato all’Inter.

BUON COMPLEANNO − Tanti auguri Alexis Sanchez! Oggi l’attaccante cileno compie 35 anni. Ritornato a vestire il nerazzurro nell’estate del 2023, in questa stagione ha collezionato complessivamente 11 presenze, condite da due reti realizzate in Champions League. La prima ha sbloccato il match nella vittoria casalinga contro il Salisburgo, mentre la seconda ha completato la rimonta nel pareggio per 3-3 in trasferta contro il Benfica. Anche la redazione di Inter-News fa gli auguri al cileno.

REGALO DA POSTICIPARE − Sanchez non potrà festeggiare il suo compleanno in campo domani col Bologna in Coppa Italia, in quanto infortunato. Il cileno è alle prese con un affaticamento muscolare, che lo ha precluso anche dall’ultima trasferta di campionato sul campo della Lazio. La speranza di tutti è quella di riaverlo a disposizione per il match pre-natalizio contro il Lecce, in programma sabato 23 dicembre alle ore 18. Magari proprio contro i salentini potrà farsi con leggero ritardo un regalo. Con l’Inter manca il gol in Serie A, dopo averlo trovato due volte in Champions League contro Salisburgo e Benfica.