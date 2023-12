Inter, calendario difficile? Per gli altri! Contro le big sei ineguagliabile − TS

L’Inter mantiene un ruolino di marcia straordinario. Che siano scontri diretti o partite contro medio-piccole, il risultato rimane invariato: si vince.

UNICA − L’Inter domina il campionato con 41 punti dopo 16 giornate e con un più quattro sulla Juventus seconda. Simone Inzaghi sta conducendo una vera e propria corazzata, che è praticamente infallibile. In questa stagione, ha perso solamente una volta: contro il Sassuolo in campionato. Rimanendo proprio in Serie A, il divario con il resto è schiacciante. L’Inter non solo vince contro le squadre medio-piccole, ma fa lo stesso anche negli scontri diretti con le big. Insomma, il calendario difficile lo è soltanto per le altre. Ai rivali non resta soltanto che le briciole. Contro le big sette della Serie A, l’Inter ha raccolto sei vittorie (Milan, Napoli, Fiorentina, Atalanta, Roma, Lazio) e un pareggio (Juventus). Inoltre, ha realizzato 18 gol, subendone solamente tre. Tra le prime dei top 5 campionati europei, l’Inter vanta, difatti, i migliori risultati, sempre tenendo conto delle gare contro le prime dieci della classifica. L’Arsenal ha perso sia contro l’Aston Villa, terzo, che contro il Newcastle, sesto. E pareggiato pure 2-2 contro il Tottenham, quinto e il Chelsea, decimo. In Spagna, il Girona ha pareggiato contro Real Sociedad (sesta) e Athetic Bilbao (quinto). E perso contro il Real Madrid, secondo. In Germania la capolista Bayer Leverkusen è stata fermata sul pareggio da Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Stoccarda, ossia dagli altri team rivali per la corsa al titolo. Infine in Francia il PSG ha perso contro il Nizza, secondo, e pareggiato con Lille, quarto.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna