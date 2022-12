Sabatini: «Dumfries bene al Mondiale, Lautaro Martinez ha un rimpianto»

Sandro Sabatini parla delle difficoltà dei giocatori della Serie A al Mondiale. Tolti alcuni casi, tra cui il nerazzurro Dumfries, molti giocatori del campionato italiano stanno facendo fatica nella competizione iridata

IN RIPRESA – Ecco le parole di Sandro Sabatini a Radio Sportiva riguardo alle prestazioni dei giocatori del campionato di Serie A al Mondiale. L’ipotesi è che le loro performance sarebbero di basso livello per via del basso livello del campionato: «Ieri ho rivisto Pioli a Sky. Ha un’idea del campionato che condivido: si sta riprendendo il livello. Citare Amrabat e Dumfries vuol dire citare due giocatori che non stanno facendo male in questo mondiale. Non ti so rispondere, la squadra più italiana di tutte, ovvero la Serbia, è uscita dal mondiale giocando male. Milenkovic e Milinkovic- Savic sono stati irriconoscibili. Lautaro nell’Argentina ha scoperto a distanza di anni cosa significa giocare centravanti con Messi. Non deve sentirsi in colpa ma credo rimpianga giocare con Dzeko e Lukaku. Per lui è meglio giocare con loro che con Messi.»

BROZOVIC IN FORMA– Sabatini commenta anche lo stato di forma di Marcelo Brozovic: «Ho letto una statistica che nella partita giocata (contro Canada, ndr) è stato il centrocampista che ha corso di più della sua squadra. Questo testimonia che la forma atletica è recuperata. Non mi pare sia leader ma è difficile essere leader in un centrocampo nel quale c’è anche Modric. L’Inter lo ritroverà in buona forma, non so se giocherà titolare e non so chi lascerà il posto tra Calhanoglu e Mhkitaryan, penso il secondo. Poche squadre in Italia comunque hanno un centrocampo di tre titolari e di una riserva come Mkhitaryan».