Inter-Gzira United, il motivo del calcio d’inizio ancora ritardato

Inter-Gzira United non è ancora cominciata, con il calcio d’inizio che doveva essere alle 18 poi slittato alle 18.15 (vedi articolo). Ecco il motivo per cui si è reso necessario un minimo ritardo per l’amichevole.

INGRESSO – Stanno entrando ora in campo le squadre di Inter e Gzira United, per l’amichevole che avrebbe dovuto prendere il via alle 18. Il motivo del ritardo nel calcio d’inizio è dovuto a un incidente nelle vicinanze dello stadio, che ha creato problemi di traffico. Inizialmente la società aveva detto che si sarebbe partiti alle 18.15, ma solo ora le due formazioni stanno uscendo dagli spogliatoi. Segui QUI il live della gara su Inter-News.it (diretta streaming ufficiale a pagamento).