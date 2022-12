Inzaghi nella prima uscita lancia i giovani: Bellanova e Asllani dal 1′

Simone Inzaghi punta sui giovani. In Inter- Gizra United, Raoul Bellanova e Kristjan Asllani partiranno dal 1′. Per i due giovani nerazzurri questo può essere l’inizio di un percorso che li potrebbe portare ad avere più minutaggio nel nuovo anno

GIOVANI IN CAMPO – Oltre a Valentin Carboni, in Inter – Gizra United partiranno titolari anche Raoul Bellanova e Krstijan Asllani. Così, Simone Inzaghi dà il via all’operazione giovani (qui i dettagli), che potrà servire perchè i due giovani possano guadagnarsi maggior spazio ed essere anche più utili in termini di rotazioni. L’ex Cagliari potrebbe scalzare Dumfries sulla fascia destra, mentre l’albanese potrebbe fare più fatica date le maggiori alternative a centrocampo. Ma l’operazione giovani è partita: Inzaghi dà loro fiducia, adesso tocca a loro dimostrare di meritare più spazio.