Sabatini contro la realtà: «Rigore Inter? Serviva buon senso»

Sabatini continua la sua crociata contro il rigore assegnato per il fallo di mano di Hateboer. L’ex addetto stampa dell’Inter, a Radio Radio – Lo Sport, se la prende per la decisione di arbitro e VAR tirando fuori cose che non esistono nel regolamento.

L’ENNESIMA FOLLIA – C’è chi continua a non accettare che l’Inter stia dominando la Serie A e si appiglia a invenzioni totali. È il caso (anche) di Sandro Sabatini, che pure per quasi un decennio (fino al 2001) era addetto stampa dell’Inter: «L’Atalanta? È evidente che dopo il rigore ha smesso di giocare e ha fatto un allenamento. Alla fine ho sentito le dichiarazioni dell’Amministratore Delegato, Luca Percassi: io sinceramente dico che quel rigore per me non c’era e non c’era nemmeno l’intervento del VAR. Io continuo a ripeterlo: quando c’è un assistente che sbandiera davanti a un giocatore comunque lo condiziona e gli crea un qualcosa di imprevisto. Siccome è un imprevisto nessuno può dimostrare che quell’azione sarebbe andata diversamente se non ci fosse stato lo sbandieramento. È vero che per fermare il gioco ci vuole la certificazione del fischio arbitrale, però lì doveva funzionare il buon senso. Con questo non metto in discussione la bellissima partita che ha fatto l’Inter. La recriminazione dell’Atalanta sul gol annullato non mi convince: del tocco di Alessandro Bastoni non ho la certezza, di quello di Aleksej Miranchuk ho certezza visiva. L’Inter è in un momento in cui è ingiocabile per tutti, dalla Salernitana all’Atalanta è 4-0 per tutti: non fa sconti». Inutile dire come, sul rigore, il regolamento sia il contrario di quanto dice Sabatini.