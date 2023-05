Prima Pagina IN Edicola: che Inter! In forma per il Manchester City

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Interchester. Lukaku e Lautaro avvertono Guardiola: battuto anche Gasp (3-2). Nerazzurri inarrestabili: già in Champions e in forma per il City. Inzaghi secondo: segnano Big Rom, Barella e il Toro. Diciotto punti in sette partite e il 10 giugno la sfida con Pep.

TUTTOSPORT

Che Inter! Adesso conta solo il City. Lukaku-Barella-Lautaro: Inzaghi fa le prove per Istanbul e centra l’obiettivo, almeno il quarto posto è sicuro.