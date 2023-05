Moviola Inter-Atalanta: dubbi sul gol di Pasalic, non su altri tre (+1)

Inter-Atalanta ha avuto Orsato come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2022-2023 e finito 3-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Schio, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-ATALANTA, PRIMO TEMPO – Daniele Orsato voto 6. Tanto da dire sui gol, ma alla fine se la cava. Un minuto e l’Inter è già avanti, con Romelu Lukaku tenuto in gioco da Davide Zappacosta e Rafael Toloi sul filtrante di Lautaro Martinez. E anche sul raddoppio di Nicolò Barella le posizioni sono tutte regolari, nelle varie conclusioni che precedono il gol. È invece in fuorigioco Hakan Calhanoglu al 9’, quando farebbe 3-0 pure in maniera pregevole ma partendo avanti sul tiro di Francesco Acerbi. Si lamenta Marten de Roon al 33’ per un fallo su Lautaro Martinez, tuttavia netto e quasi da giallo. Sul gol di Mario Pasalic prende sia la palla sia Danilo D’Ambrosio, che chiede fallo ma si vede assegnato il 2-1. L’intervento del croato dell’Atalanta è contemporaneo, è una decisione di campo e il VAR non può dire nulla: qualche dubbio resta.

MOVIOLA INTER-ATALANTA, SECONDO TEMPO – Protesta Alessandro Bastoni al 49’, fermato da Rafael Toloi dopo una bella discesa, ma la scivolata di quest’ultimo è sul pallone. Sempre Toloi prende il primo e unico cartellino di tutto l’incontro, al 58’ per una manata ai danni di Lautaro Martinez. I due sono di nuovo protagonisti al 65’ in area, cade l’argentino chiedendo un rigore ma non c’è niente. Quando l’Inter trova il 3-1 al 77’ anche qui posizione regolarissima: sia sul passaggio di Lukaku per Marcelo Brozovic sia sull’assist del croato per il numero 10, partito dietro la linea del pallone. Si chiude con quattro minuti di recupero, prolungati di qualche secondo.