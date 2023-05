VIDEO – Salernitana-Udinese 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Udinese, anticipo della trentasettesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



GRAN RIBALTONE – Salernitana-Udinese 3-2 nell’anticipo della trentasettesima giornata di Serie A. Grande rimonta della Salernitana, che saluta al meglio i suoi tifosi nell’ultima stagionale in casa. Al 25’ l’Udinese sfrutta una serie di rimpalli in area, con controllo di Sandi Lovric e pregevolissimo assist per Marvin Zeegelaar che sblocca il risultato. Passano cinque minuti e il filtrante di spessore è di Florian Thauvin, nello spazio per Roberto Pereyra sul cui cross segna Ilija Nestorovski. Azione magistrale, Udinese che raddoppia. Le cose cambiano al 43’, quando Grigoris Kastanos servito da Antonio Candreva trova una traiettoria perfetta per riaprire il discorso. E proprio Candreva pareggia al 57’, su punizione toccata da Pasquale Mazzocchi per il suo tiro potente. L’Udinese si riporta in avanti, con Beto che serve Tolgay Arslan impreciso però nel calciare altissimo da ottima posizione. Poi però, a tre minuti e mezzo dal 90’, espulso Zeegelaar: doppio giallo per aver fermato Antonio Iervolino. E a nove secondi dalla fine dei sei minuti di recupero la Salernitana sfrutta la superiorità numerica, con cross di Junior Sambia per l’inserimento vincente di William Troost-Ekong.

Video con gli highlights di Salernitana-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Salernitana.