Prima Pagina IN Edicola: Brozovic-Inter, l’ora del rinnovo. Anche per Marotta

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Alvarez, spunta anche l’Inter. Marotta in pressing. Pronto il blitz in Argentina per l’attaccante del River Plate. Brozovic, l’ora del rinnovo.

TUTTOSPORT

Marotta: «I dirigenti dell’Inter rinnovano». L’AD annuncia il prolungamento di due anni anche per Ausilio, Baccin e Samaden.