Serafini: «Cos’ha di più il Milan dell’Inter? Gli infortuni! Inzaghi gestione diversa»

Serafini non ritiene che l’Inter abbia qualcosa in più del Milan, con i rossoneri che pagano il discorso infortuni. Il giornalista, a Sportitalia Mercato, vede anche una diversa gestione da parte di Inzaghi.

A CONFRONTO – Luca Serafini non ha dubbi: «L’Inter ha qualcosa in più del Milan? No. Secondo me ha uno scudetto e un’abitudine a vincere che è importante e fa la differenza. Con un allenatore come Antonio Conte ha fatto una finale di Europa League e vinto uno scudetto, è mentalmente più allenata. Però il Milan non ha molto meno, ha una gestione diversa: per esempio Simone Inzaghi a volte si fida di lanciare Joaquin Correa ed Edin Dzeko va in panchina, invece Zlatan Ibrahimovic vuole giocare sempre. Adesso non ci saranno nemmeno Olivier Giroud e Ante Rebic. Ecco, quello che ha di più il Milan rispetto all’Inter sono gli infortuni e le assenze, che si protraggono nel tempo».