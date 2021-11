Mulattieri si ferma due volte sui legni, Crotone ancora KO: vince la Ternana

Serata sfortunata per Mulattieri, attaccante di proprietà dell’Inter in prestito al Crotone. Per due volte ha colpito i legni e i calabresi, sempre più in crisi, hanno perso in casa della Ternana.

L’ANTICIPO – Stasera si è aperto il turno infrasettimanale di Serie B, con la quindicesima giornata. Al Liberati la Ternana vince 1-0 contro il Crotone, con un gran gol da fuori al 10′ di César Falletti. In campo per tutti i novanta minuti anche Samuele Mulattieri, in prestito dall’Inter e già autore di sei gol in quindici presenze in campionato (l’ultimo, però, al Pisa il 16 ottobre). L’attaccante colpisce due volte i legni della porta rossoverde: nel primo tempo il palo con un tiro deviato, poi la traversa. La Ternana vince nonostante resti in dieci dal 40′, per l’espulsione (doppio giallo) di Mattia Proietti. Momento nerissimo per il Crotone di Mulattieri, alla terza sconfitta consecutiva e terzultimo con otto punti.