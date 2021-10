Prima Pagina IN Edicola: derby Inter-Milan per Belotti! Barella mattatore

CORRIERE DELLO SPORT

Riscatto mondiale. L’Italia riparte con i suoi talenti. Nations League, superato il Belgio (2-1). La firma di Barella, gol da mattatore.

TUTTOSPORT

L’Italia batte il Belgio 2-1 e si piazza terza nella Nations League. A segno Barella e Berardi (rigore), prova strepitosa di Chiesa che strappa gli applausi dello Stadium. Belotti: ora è Milan-Inter. Maldini è già al lavoro per il dopo Ibrahimovic e prova a giocare d’anticipo. Marotta cerca un vice Dzeko e può perdere Sanchez: si scatena il derby.