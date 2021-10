Marianella: «Bastoni? Ha la personalità anche per la difesa a quattro»

Bastoni, dopo una prestazione non certo buona in Italia-Spagna di mercoledì, è tornato titolare ieri pomeriggio contro il Belgio (vedi articolo). Secondo il giornalista Marianella, ospite di Sky Sport 24, il difensore dell’Inter ha migliorato le sue qualità.

IN CRESCITA – Per Alessandro Bastoni sosta ricca: ha giocato titolare le due partite dell’Italia ed entrambe per novanta minuti. Il giornalista Massimo Marianella è convinto che il difensore classe ’99 dell’Inter stia ulteriormente migliorando: «Bastoni può giocare e lo sta confermando in una difesa a tre, ha la personalità per giocare in una difesa a quattro. Sono tante le notizie positive dopo Italia-Belgio».