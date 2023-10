Polverosi: «Inter, c’è la coppia d’attacco più forte in Italia!»

Alberto Polverosi esalta la coppia d’attacco dell’Inter. Il giornalista tratta la partita finita per 3-0 tra Torino e Inter e commenta tra le pagine del Corriere dello Sport.

VITTORIA – Polverosi scrive: «Di nuovo in testa alla classifica e se stasera la Juventus ferma il Milan, l’Inter resta lassù. Aveva bisogno di questa vittoria a Torino perché mancava una risposta decisa, almeno sul piano dei risultati. Ottenuti 4 punti nelle ultime tre partite. Aveva perso in casa col Sassuolo e sempre in casa era stata bloccata sul 2-2 dal Bologna. L’Inter aveva dilapidato il tesoro dei 5 gol nel derby, proprio mentre il Milan si era ripreso da quella batosta. Doveva vincere per forza e c’è riuscita. Per quasi un’ora senza brillare, senza entusiasmare, senza incantare, ma alla fine ha travolto il Toro con la profondità del suo organico e la forza delle sue punte. Oggi Thuram e Lautaro Martinez formano la coppia d’attacco più potente, più ricca e più completa del campionato. Primo gol del francese, secondo dell’argentino, il fisico di Marc, il guizzo di Lautaro, nessun altro arriva ai loro livelli. Il 3-0 su rigore di Calhanoglu è servito solo a rifinire la serata torinese».

MERITI – Il giornalista continua: «Il merito di questa vittoria va anche a Inzaghi, che ha scelto il momento giusto per fare i cambi, ma sullo stesso argomento non si possono attribuire colpe a Juric. Dopo meno di un quarto d’ora, Simone ha cambiato le fasce togliendo Pavard (con Darmian arretrato nella linea a tre della difesa) e Dimarco per far entrare Carlos Augusto a sinistra (dove Bellanova stava esaurendo le energie) e Dumfries. Qualche minuto prima, dopo un “sombrero” su Mkhitaryan, si era fatto male il solido Schuurs e al suo posto era entrato il giovane georgiano Sazonov alla terza presenza in Serie A. Toccava a lui perché Buongiorno e Djidji sono ancora indisponibili. La “combinazione” dei nuovi entrati ha portato al primo gol dell’Inter: cross di Dumfries ed errore di Sazonov che ha lasciato libero in area Thuram. La differenza si fa anche così, nel calcio dei cinque cambi soprattutto così»